Formula 1, la Ferrari domina a Las Vegas: pole di Leclerc

Il rosso Ferrari sbanca nel sabato di qualifiche del gran premio di Las Vegas, penultima prova del mondiale di formula uno già nelle mani di Max Verstappen da settimane. La casa di Maranello conferma la superiorità evidenziata nelle prove libere. Leclerc rispetta i pronostici e conquista la quinta pole position stagionale e della ventitreesima della sua carriera, proprio davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, retrocesso però dal secondo al dodicesimo posto per lo sfortunato episodio del tombino di ieri (il pilota della Ferrari è stato penalizzato per aver dovuto cambiare un componente del motore dopo aver urtato un tombino, che aveva fortemente disturbato la prima giornata di prove) che consente a Verstappen di occupare la seconda posizione nonostante avesse fatto segnare il terzo tempo. Seconda fila per la Mercedes di un solido George Russell e dalla sorprendente Alpine di Pierre Gasly. Giornata da incorniciare per la Williams, che prenota la terza fila in griglia con Alex Albon quinto davanti al padrone di casa americano Logan Sargeant.

E così domani Leclerc andrà a caccia della prima vittoria stagionale, Sainz di una rimonta che potrebbe diventare cruciale nella sfida con la Mercedes per il secondo posto tra i costruttori. «Sono molto felice per questo risultato. Centrare la pole position nell’esordio di Las Vegas è qualcosa di grandioso, come tutta l’atmosfera qui attorno», il commento di Leclerc. «C’è grande entusiasmo, uno scenario unico e anche un pubblico calorosissimo - ha aggiunto il pilota della Ferrari - Peccato per i miei giri nella Q3. Dopo aver fatto molto bene tra Q1 e Q2, nella manche decisiva non sono stato impeccabile. Per fortuna il mio crono è stato sufficiente. Ora dobbiamo mettere tutto assieme in vista di domani. Peccato non avere tutta la prima fila rossa per colpa della penalità di Carlos Sainz. Domani dovrò battagliare con Max Verstappen e penso di avere a disposizione le prestazioni giuste per giocarmela. Però, solitamente, la domenica soffriamo in molti aspetti. Dobbiamo dare tutto».

«Abbiamo dominato le qualifiche dopo un venerdì difficile; abbiamo messo a posto la macchina e monopolizzato la prima fila; mi sarebbe piaciuto essere primo, ma alla fine cambia poco: sono ancora dispiaciuto per ieri, sono di pessimo umore per quello che è successo. Cerco di non mostrarlo ma la sensazione è questa», le parole di Sainz. «Domani tutto dipenderà dalla partenza - aggiunge - il passo lo abbiamo, mi piacerebbe lottare per la vittoria con Charles e Max ma dovrò fare una gara di rimonta, sarà complicato».

«Nel complesso il risultato è molto positivo le parole del team principal della Ferrari Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1 a fine sessione - fare una doppietta in qualifica all’esordio a Las Vegas è positivo, ma più che per la pole la cosa bella è il fatto che siamo stati davanti in ogni sessione. Credo che questa sia una bella preparazione in vista della gara di domani».

I primi colpi di scena nel Q1 sono la doppia eliminazione McLaren e il caos in pista legato al traffico. Ferrari si conferma al vertice con il miglior tempo di Leclerc in 1’33"8243;6 davanti a Sainz, Russell e Verstappen. Esclusi Lando Norris con la McLaren, Esteban Ocon con l’Alpine, Guanyu Zhou con l’Alfa Romeo, Oscar Piastri con la McLaren e Yuki Tsunoda con l’AlphaTauri.

Nel Q2 le Ferrari scendono in pista con gomme soft usate e dimostrano un livello davvero eccellente, per poi garantirsi la qualificazione nel secondo run con un set nuovo. Leclerc ribadisce la sua netta superiorità rifilando mezzo secondo a Sainz e alla Mercedes di Russell. Nel finale succede di tutto e a farne le spese sono Lewis Hamilton e Sergio Perez, primo e secondo degli esclusi. Out anche Nico Hulkenberg con la Haas, Lance Stroll con l’Aston Martin e Daniel Ricciardo con l’AlphaTauri. Nel Q3 Leclerc si prende la pole provvisoria dopo il primo time-attack in 1’33"021, precedendo Sainz di 22 millesimi e Verstappen di 83 millesimi. Quarto Alonso davanti a Russell e Gasly, in vista dell’ultimo colpo. Verstappen non ha più gomme nuove e si lancia con pneumatici usati, senza la possibilità di migliorarsi. Si materializza dunque l’uno-due Ferrari, con Leclerc ad avere la meglio in 1’32"726 per soli 44 millesimi su Sainz che però domani partirà dodicesimo.

Nella foto Charles Leclerc dopo aver centrato la quinta pole stagionale