Nadal vede la luce in fondo al tunnel: «Tornerò a giocare»

«Non vincerò più slam di Djokovic ma tornerò a godermi il tennis». Parole di Rafa Nadal in occasione della presentazione della «Clinica del Tenis Teknon». Dichiarazioni che nel bel mezzo delle Atp Finals, dove lo spagnolo è il grande assente come lo è da diversi mesi in tutti i grandi tornei a causa dei suoi problemi fisici, fanno ben sperare per il ritorno del 37enne fuoriclasse di Manacor.

«Sinceramente penso di poter tornare a giocare, non so dire dove e quando, ma sono contento per come stanno andando le cose - ha spiegato Nadal -. Qualche settimana fa non ero nelle condizioni di poter dire che sarei potuto tornare in campo, ma ora ci sono stati progressi e spero di poter essere più preciso nelle prossime settimane. Non ho mai perso la speranza di rientrare alle competizioni e adesso pare che le cose si stiano mettendo nella giusta direzione. Mi alleno e sono felice».