Equitazione, la Sicilia terza al Gran premio delle regioni under 21

Sicilia in evidenza nel salto a ostacoli con il terzo posto nel quaranteseiesimo Gran premio delle regioni under 21 che si è chiuso all’ArenaFisa alla Fieracavalli di Verona. Il team isolano capitanato da Bruno Nasisi ha chiuso con sei penalità. La Sicilia era stata protagonista della gara già nella prima manche, chiusa senza penalità e in vetta alla classifica provvisoria. La vittoria della gara a squadre che ha visto in campo ben 19 rappresentative dei Comitati Regionali Fise d’Italia è andata alla Lombardia, seguita dall’Abruzzo al secondo posto. Entrambe le squadre hanno chiuso con 4 penalità; a decidere, infatti, è stato il tempo impiegato che ha sorriso alla squadra lombarda. In evidenza nella classifica individuale la siracusana Francesca Paola Carbone in sella a Magical Night, in grado di conquistare la vetta della classifica finale individuale, mettendo in fila i due percorsi netti più veloci della sua categoria di gara.

«Continuiamo ad essere sul podio, perché ci mettiamo il cuore - ha dichiarato il presidente del comitato regionale siciliano Fabio Parziano - La Sicilia si è confermata tra le più forti squadre giovanili del momento e quello di oggi è un grandissimo risultato che la nostra regione mette in bacheca insieme al secondo posto dello scorso anno ottenuto a Verona, alla vittoria della Coppa del presidente di Piazza di Siena del 2022 e al secondo posto sempre a Roma di quest’anno». Eliminata invece la squadra siciliana nella Coppa delle regioni pony. Il team del capo equipe Francesco Pagano non ha disputato la seconda manche della gara, vinta anche in questa occasione dalla Lombardia che ha preceduto il Piemonte e la Campania.

Nella foto Francesca Paola Carbone in sella a Magical Night