Moto Gp, Alex Marquez vince la Sprint in Malesia e Martin mangia 2 punti a Bagnaia

Francesco Bagnaia e Jorge Martin, contendenti per il titolo della MotoGP, non avevano fatto i conti col terzo incomodo. In Malesia la vittoria nella Sprint Race se l’è presa di prepotenza Alex Marquez (Ducati del team Gresini), precedendo Martin (Ducati-Pramac), che ha così limato due punti al gap che lo separa da Bagnaia, oggi terzo, portandosi a -11 prima della gara lunga di domani. Partito dalla quarta piazzola in griglia, Marquez - al secondo successo nella Sprint, dopo Silverstone - si è presto messo in scia al poleman Bagnaia, mentre il fratello Marc incappava nell’ennesima scivolata con la Honda che ormai non vede l’ora di salutare.

Il campione del mondo ha condotto apparentemente senza problemi i primi cinque dei 10 giri totali, mentre Martin sembrava faticare per tenere a bada le Ktm di Brad Binder e Jack Miller. Il colpo di scena è arrivato quando i tempi di Bagnaia hanno improvvisamente iniziato ad alzarsi, anche di nove centesimi in alcune tornate, consentendo sia ad Alex Marquez che a Martin di passarlo per volare fino al traguardo come primo e secondo. Bagnaia è riuscito comunque a salire sul podio, scortato da Enea Bastianini, che nel finale ha rallentato il ritorno delle Ktm ufficiali. «Quando non hai nulla da guadagnare devi proteggere il tuo compagno di squadra, è normale», ha confermato Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati.

«Difficile dire ora cosa è successo, ho iniziato a faticare molto sull’anteriore, non riuscivo a fermarmi - ha detto Pecco alla fine, lasciando intravedere un problema alla gomma - Nelle curve a sinistra avevo tante vibrazioni. Peccato, perché ero partito bene. Poi ho iniziato a perdere tanto e non so ancora cosa non ha funzionato. Ho avuto il feeling peggiore qui, fino ad ora. Per fortuna c’è la gara di domani ed essere in pole sarà importante».

Marquez ha interrotto una striscia di quattro vittorie di fila di Martin nelle Sprint. «Oggi avevo una missione, volevo assolutamente vincere - il commento del pilota del team Gresini, dove nel 2024 sarà raggiunto da Marc - Abbiamo un ottimo ritmo qui e anche per la gara penso di potermela giocare. Non mi aspettavo necessariamente di essere davanti, ma ho guidato alla perfezione». Martin, caduto durante le qualifiche e partito secondo, per una volta non è stato fulmineo al via ed ha perso subito due posizioni ritrovandosi quarto dietro Bagnaia, Marquez e Bastianini. Ha rapidamente superato il riminese, ma non è mai stato in ballo per la vittoria. «È stata una bella gara, condotta ad un ritmo incredibile. Non ho fatto una buona partenza e poi ho cercato di recuperare - ha commentato il madrileno - Pensavo di poter vincere, ma sono contento del secondo posto, è una buona prestazione e dovremo ripeterla domani».

Nella foto il podio della gara sprint in Malesia