Formula 1: la pioggia su Interlagos spinge Verstappen in pole, Leclerc con lui in prima fila

Tempismo, il solito talento nella guida ed un pizzico di fortuna. Max Verstappen ha conquistato così la pole del GP del Brasile, l’11ma della stagione, la 31ma in carriera. Domenica al suo fianco partirà la Ferrari di Charles Leclerc (nella foto), bravo anche lui a cogliere l’attimo, mentre in una inedita seconda fila si sono accomodati Lance Stroll ed Fernando Alonso con le Alpine. Quinta e sesta piazzola per le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

È stato un repentino peggioramento del tempo a decidere le prime 10 posizioni in griglia, quando una pioggia torrenziale, accompagnata da violente raffiche di vento, si è abbattuta sul circuito di Interlagos, costringendo a tagliare gli ultimi minuti del Q3. Il maltempo, ampiamente previsto, ha investito la fine delle qualifiche in conseguenza del ritardo di 15’ con il quale queste erano iniziate, per dare tempo ai commissari di pulire l’asfalto, dopo che nell’unica sessione delle libere - terminate con Leclerc e Carlos Sainz in testa - diversi piloti erano incappati in forature a causa di detriti in pista. Insomma, un concatenarsi di eventi che ha contribuito a portare Verstappen davanti a tutti.

«C’era pochissima aderenza quando ha cominciato a piovere, ma soprattutto a causa del vento che cambiava continuamente direzione» ha spiegato l’olandese, già confermatosi campione del mondo.

«Sono contento perché il secondo posto è una bella sorpresa - ha commentato Leclerc -. Farò di tutto per usare questa posizione nel migliore dei modi in gara». Il ferrarista ha anche spiegato che la pioggia aveva reso inguidabili le macchine, uscite tutte con gomme da pioggia.

Visibilmente deluso invece Sainz che ha lasciato il box troppo tardi e non riuscito a completare un giro cronometrato prima dello stop anticipato. Lo spagnolo si è così ritrovato in quarta fila, con l’ottavo tempo, accanto alla McLaren di Lando Norris. Oscar Piastri, autore di una uscita di strada senza conseguenze con l’altra McLarren, ha fatto anccora peggio e partirà decimo, dietro la Red Bull di Sergio Perez.