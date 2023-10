Tennis, Sinner batte ancora Medvedev e conquista a Vienna il decimo titolo in carriera

Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 500 di Vienna, battendo in finale il russo Daniil Medvedev col punteggio di 7-6, 4-6, 6-3. È la seconda volta consecutiva che l’azzurro ha la meglio sul n. 3 al mondo, dopo il successo a inizio del mese nel torneo di Pechino che l’ha portato al quarto posto del ranking mondiale. Per Sinner è il decimo titolo in carriera.

«Ho giocato molto bene il primo set. Poi lui ha cambiato qualche cosa e io ho risposto in modi diversi. Ho avuto diverse palle break e sono riuscite a centrarle. Sono contento di come ho gestito il match - ha detto Sinner -. È stata una delle migliori partite della mia carriera. Contro Medvedev avevo perso tante volte. L’ultimo successo contro di lui, nel torneo di Pechino, invece, mi ha dato tanta fiducia». L’azzurro ora sarà in scena al Rolex Paris Masters, ovvero il 1000 di Bercy, prima delle Atp Finals di Torino.