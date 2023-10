Sci, Brignone seconda per due centesimi in slalom gigante a Soelden: vince Gut-Behrami

Federica Brignone apre la stagione di Coppa del mondo con un eccellente secondo posto nello slalom gigante di Soelden. Sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, l’azzurra è giunta a soli due centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami al 38° successo in Coppa. Per Brignone, al comando dopo la prima manche, quello odierno è il podio numero 57 in carriera. Terza la slovacca Petra Vlhova a 14 centesimi. Quinta Marta Bassino a 1”19. L’edizione numero 58 della Coppa del mondo femminile per l’Italia si è dunque aperta con un bel secondo posto di Federica Brignone.

Sulla pista barrata del Rettenbach, la campionessa valdostana ha mostrato un’azione precisa, come sempre aggressiva e veloce. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella manche del mattino, Fede, al cancelletto in Coppa dal primo dicembre del 2005, nella seconda ha accusato un ritardo di appena due centesimi dalla svizzera Gut-Behrami. La moglie dell’ex calciatore Valon Behrami (ha militato nella Lazio, Fiorentina, Udinese, Genoa, West Ham) è tornata sul gradino più alto del podio a Soelden dopo sette anni (aveva vinto anche nel 2013). Per Brignone si tratta del quarto podio nel gigante austriaco, il terzo secondo posto dopo quelli del 2018 e 2020 (nel 2015 aveva centrato il successo). Sesto posto per l’americana, primatista assoluta di vittorie in Coppa con 88, Mikaela Shiffrin staccata di 1”40 dalla vincitrice.

Sedicesima Sofia Goggia a 2”94 ma la sciatrice bergamasca è specialista di supergigante e soprattutto discesa libera. Sesta al termine della prima manche, la norvegese Ragnhild Mowinckel è stata squalificata perchè i suoi sci erano stati preparati con una sciolina al fluoro, vietata dai regolamenti della Fis. Il Circo bianco al femminile ritornerà l’11 e 12 novembre dalla Lapponia: sulla pista ‘Levi Black’ di Levi in Finlandia sono previsti due slalom speciali.

Il 18 e 19 novembre si terrà la prima gara transfrontaliera della storia della Coppa del mondo, ovvero due discese sulla Gran Becca tra Zermatt e Cervinia. Domani a Soelden inizierà la Coppa maschile con il tradizionale slalom gigante (prima manche ore 10 e seconda alle 13).

Nella foto il podio di Soelden