Rugby, Springboks campioni del mondo per la quarta volta: battuti gli All Blacks

Il Sudafrica si è confermato campione del mondo di rugby, battendo 12-11 la Nuova Zelanda nella finale disputata a Parigi. Per gli Springboks è il quarto titolo mondiale, un record, dopo quello storico vinto in casa nel 1995, quello del 2007 e il precedente del 2019.

Tutti i punti del Sudafrica sono stati realizzati da Pollard su calcio piazzato, mentre gli All Blacks - che hanno giocato a lungo con un uomo in meno per l’espulsione del loro capitano, Sam Cane, nel primo tempo , hanno realizzato una meta con Beauden Barrett, non trasformata, e due calci con Mounga.