Verstappen vince anche negli Usa, la Ferrari fuori dal podio

Max Verstappen vince anche il Gran Premio degli Stati Uniti, centrando l’ennesimo successo in stagione. È il cinquantesimo trionfo in carriera, il 15° stagionale per il pilota olandese già campione del mondo, che pareggia così il record di vittorie in un singolo anno centrato nel 2022. Avrà a disposizione altre quattro gare per battere se stesso e scrivere una nuova pagina della storia della Formula 1. Alle sue spalle salgono sul podio Lewis Hamilton, secondo con la Mercedes, e Lando Norris terzo con la McLaren. Niente da fare per Charles Leclerc, che dopo esser partito dalla pole position, non riesce ad andare oltre un sesto posto con la sua Ferrari, preceduto addirittura dal compagno di scuderia Carlos Sainz e da Sergio Perez.

Ottima la partenza di Norris che beffa subito Leclerc e si prende immediatamente la leadership della gara, mentre Sainz passa Hamilton e sale al terzo posto. Una posizione guadagnata al via anche da Verstappen (quinto), costretto ad inseguire i rivali davanti. Dopo pochi giri le due Ferrari perdono ritmo: lo spagnolo scivola addirittura in quinta piazza subendo i sorpassi di Hamilton e proprio di Verstappen, con il britannico della Mercedes e l’olandese della Red Bull che agguantano in pochi chilometri anche il monegasco e lo sbattono giù dal podio facendolo retrocedere al quarto posto. Dopo il primo valzer di pit-stop Norris resta in testa, seguito da Verstappen ed Hamilton: a metà gara esatta, però, il pilota della Red Bull mette la freccia e piazza il sorpasso sulla McLaren passando al comando. Il secondo giro di pit-stop, invece, non crea stravolgimenti di classifica ma, ad otto tornate dalla bandiera a scacchi, Hamilton attacca Norris e si prende il secondo posto. Nel frattempo la strategia Ferrari da una sosta non paga con Leclerc, che viene sopravanzato addirittura da Sainz e Perez.