Europei di pallavolo: Italia super con la Francia, è semifinale

Una travolgente e incontenibile Italia ha battuto la Francia 3-0 e conquistato la semifinale degli Europei di Pallavolo femminile, e domani conoscerà se venerdì 1 settembre a Bruxelles affronterà la Turchia o la Polonia. Intanto, c’è stata questa fantastica serata al Pala Wanny di Firenze, dove tra gli altri erano presenti il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, il presidente della Regione Toscana. Eugenio Giani e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

Trascinata da una inesauribile capitan Sylla, e anche da Pietrini e Antropova che hanno messo giù palloni a ripetizione l’Italia ha mostrato tutta la sua forza dall’inizio alla fine del match. Avvio travolgente dell’Italia che nel primo set è totale padrona del match, trascinata dai muri di Antropova e Danesi, i punti della Petrini e da un attacco pressoché perfetto chiude il primo set in poco più di 15 minuti sul risultato di 25-14.

Nel secondo set la partita diventa più combattuta perché l’Italia commette qualche errore di troppo in ricezione e in attacco, mentre la Francia riesce a trovare maggior concretezza. Coach Mazzanti gioca anche la carta Egonu, autrice di quattro importanti punti e l’Italia si scrolla di dosso tensioni e paure e recupera il match, riportando le azzurre in avanti fino al 22-20. Il match prosegue punto su punto anche perché la Francia non molla. Le francesi si portano anche alla palla set sul 25-24 ma ci pensa ancora una volta capitan Sylla a riprendere le transalpine prima dell’ace dell’Antropova che riavvicina le azzurre. Però, si deve arrivare fino al 29-27 perché le azzurre riescano ad aggiudicarsi anche la seconda frazione di gara.

Il terzo set torna a essere un assolo azzurro, tra la gioia incontenibile del Pala Wanny esaurito in ogni ordine di posto, dove la superiorità di Pietrini e compagne si mostra granitica in tutte e due le fasi di gioco chiudendo la gara con un netto 25-13 e staccando il meritato biglietto per la semifinale di Bruxelles.