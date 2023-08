Via libera al bonus per i ragazzi che vogliono fare sport in Sicilia

Il bando è pronto e verrà pubblicato in una delle prossime Gazzette Ufficiali. Scatta così la corsa per ottenere i bonus della Regione per iscriversi in palestra o in una società sportiva. Sul piatto c’è un milione e 300 mila euro che in questo primo anno di sperimentazione dovrebbe essere sufficiente per un numero variabile di beneficiari: fra 2 mila e 8 mila ragazzi.

Il provvedimento firmato dal direttore dell’assessorato al Turismo, Cono Antonio Catrini, attua uno dei punti che secondo il presidente Schifani ha caratterizzato la Finanziaria approvata a febbraio scorso. Non a caso la manovra sullo sport voluta dal presidente ha resistito anche alla valanga di impugnative decise dal governo nazionale.

