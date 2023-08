Serie C, la Lega Pro ha diffuso i calendari relativi al girone C: ecco tutte le gare

La Lega Pro ha diffuso i calendari relativi al girone C di Serie C. Si parte il 3 settembre, con la chiusura del torneo regolare in programma per il 28 aprile 2024.

Di seguito il calendario completo

1^ Giornata (and. 3 Set 2023-rit. 7 Gen 2024) Audace Cerignola-Acr Messina Avellino-Latina Catania-Crotone Giugliano-Sorrento Monterosi Tuscia-Juve Stabia Potenza-Brindisi Taranto-Foggia Turris-Benevento Virtus Francavilla-Picerno X-Monopoli

2^ Giornata (and. 10 Set 2023-rit. 14 Gen 2024) Acr Messina-X Benevento-Virtus Francavilla Brindisi-Catania Crotone-Turris Foggia-Giugliano Juve Stabia-Avellino Latina-Potenza Monopoli-Monterosi Tuscia Picerno-Taranto Sorrento-Audace Cerignola

3^ Giornata (and. 17 Set 2023-rit. 21 Gen 2024) Audace Cerignola-Brindisi Avellino-Foggia Catania-Picerno Giugliano-Juve Stabia Monterosi Tuscia-Latina Potenza-Monopoli Taranto-Acr Messina Turris-Sorrento Virtus Francavilla-Crotone X-Benevento

4^ Giornata (20 Set 2023-28 Gen 2024) Acr Messina-Turris Benevento-Taranto Brindisi-Monterosi Tuscia Crotone-Audace Cerignola Foggia-Virtus Francavilla Juve Stabia-Potenza Latina-X Monopoli-Catania Picerno-Giugliano Sorrento-Avellino

5^ Giornata (and. 24 Set 2023-rit. 4 Feb 2024) Audace Cerignola-Juve Stabia Avellino-Monopoli Brindisi-Benevento Catania-Foggia Crotone-Sorrento Giugliano-Latina Monterosi Tuscia-Taranto Potenza-X Turris-Picerno Virtus Francavilla-Acr Messina

6^ Giornata (and. 1 Ott 2023-rit. 11 Feb 2024) Acr Messina-Avellino Benevento-Crotone Foggia-Turris Juve Stabia-Monopoli Latina-Brindisi Picerno-Sorrento Potenza-Monterosi Tuscia Taranto-Audace Cerignola Virtus Francavilla-Giugliano X-Catania

7^ Giornata (and. 8 Ott 2023-rit. 14 Feb 2024) Audace Cerignola-Benevento Avellino-Potenza Brindisi-Juve Stabia Catania-Latina Crotone-Picerno Giugliano-Taranto Monopoli-Foggia Monterosi Tuscia-X Sorrento-Acr Messina Turris-Virtus Francavilla

8^ Giornata (and. 15 Ott 2023-rit. 18 Feb 2024) Acr Messina-Giugliano Benevento-Picerno Foggia-Brindisi Juve Stabia-Catania Latina-Monopoli Monterosi Tuscia-Audace Cerignola Potenza-Turris Taranto-Crotone Virtus Francavilla-Sorrento X-Avellino

9^ Giornata (and. 22 Ott 2023-rit. 25 Feb 2024) Audace Cerignola-Latina Avellino-Monterosi Tuscia Brindisi-X Catania-Taranto Crotone-Foggia Giugliano-Potenza Monopoli-Virtus Francavilla Picerno-Acr Messina Sorrento-Benevento Turris-Juve Stabia

10^ Giornata (and. 25 Ott 2023-3 Mar 2024) Acr Messina-Brindisi Avellino-Audace Cerignola Foggia-Benevento Giugliano-Crotone Latina-Virtus Francavilla Monopoli-Picerno Monterosi Tuscia-Catania Potenza-Sorrento Taranto-Turris X-Juve Stabia

11^ Giornata (and. 29 Ott 2023-rit. 6 Mar 2024) Audace Cerignola-X Benevento-Potenza Brindisi-Monopoli Catania-Avellino Crotone-Acr Messina Juve Stabia-Latina Picerno-Foggia Sorrento-Monterosi Tuscia Turris-Giugliano Virtus Francavilla-Taranto

12^ Giornata (and. 5 Nov 2023-rit. 10 Mar 2024) Acr Messina-Benevento Avellino-Virtus Francavilla Foggia-Sorrento Giugliano-Brindisi Latina-Crotone Monopoli-Audace Cerignola Monterosi Tuscia-Picerno Potenza-Catania Taranto-Juve Stabia X-Turris

13^ Giornata (and. 12 Nov 2023-rit. 17 Mar 2024) Acr Messina-Latina Audace Cerignola-Catania Benevento-Giugliano Brindisi-Avellino Crotone-Monterosi Tuscia Juve Stabia-Foggia Picerno-Potenza Sorrento-Taranto Turris-Monopoli Virtus Francavilla-X

14^ Giornata (and. 19 Nov 2023-rit. 24 Mar 2024) Avellino-Giugliano Catania-Turris Foggia-Acr Messina Juve Stabia-Sorrento Latina-Picerno Monopoli-Benevento Monterosi Tuscia-Virtus Francavilla Potenza-Audace Cerignola Taranto-Brindisi X-Crotone

15^ Giornata (and. 26 Nov 2023-rit. 30 Mar 2024) Acr Messina-Juve Stabia Benevento-Monterosi Tuscia Crotone-Potenza Foggia-Latina Giugliano-Catania Picerno-Avellino Sorrento-Monopoli Taranto-X Turris-Audace Cerignola Virtus Francavilla-Brindisi

16^ Giornata (and. 3 Dic 2023-rit. 7 Apr 2024) Audace Cerignola-Picerno Avellino-Turris Brindisi-Crotone Catania-Virtus Francavilla Juve Stabia-Benevento Latina-Sorrento Monopoli-Giugliano Monterosi Tuscia-Acr Messina Potenza-Taranto X-Foggia

17^ Giornata (and. 10 Dic 2023-rit. 14 Apr 2024) Acr Messina-Catania Benevento-Avellino Crotone-Juve Stabia Foggia-Potenza Giugliano-Monterosi Tuscia Picerno-X Sorrento-Brindisi Taranto-Monopoli Turris-Latina Virtus Francavilla-Audace Cerignola

18^ Giornata (and. 17 Dic 2023-rit. 21 Apr 2024) Audace Cerignola-Foggia Avellino-Taranto Brindisi-Picerno Catania-Sorrento Juve Stabia-Virtus Francavilla Latina-Benevento Monopoli-Crotone Monterosi Tuscia-Turris Potenza-Acr Messina X-Giugliano

19^ Giornata (and. 23 Dic 2023-rit. 28 Apr 2024) Acr Messina-Monopoli Benevento-Catania Crotone-Avellino Foggia-Monterosi Tuscia Giugliano-Audace Cerignola Picerno-Juve Stabia Sorrento-X Taranto-Latina Turris-Brindisi Virtus Francavilla-Potenza.