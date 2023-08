Ciclismo, l'impresa di Ganna ai mondiali di Glasgow: sesto oro nell'inseguimento

Un’altra impresa di Filippo Ganna porta all’Italia la prima medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo in corso a Glasgow: il fuoriclasse di Verbania ha vinto in rimonta la gara dell’inseguimento individuale al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, superando in una gara mozzafiato l’idolo di casa Daniel Bigham. A completare il podio è Jonathan Milan, che nella finale per il bronzo ha battuto il portoghese Oliveira.

Una prestazione favolosa per Ganna, che fino all’ultimo chilometro era dietro il britannico di oltre un secondo, ma negli ultimi 500 metri è riuscito a recuperare lo svantaggio ottenendo il suo sesto titolo iridato (il secondo consecutivo) per appena 54 millesimi di distacco.

«Abbiamo lavorato tanto per questo risultato - ha detto Ganna a caldo -. Voglio fare i complimenti al mio avversario, è stata una battaglia meravigliosa. Il cammino di avvicinamento a questo appuntamento non è stato facile, fino alla fine non sapevo se partecipare o meno. Ho parlato con il ct, Marco Villa, fino a notte fonda e alla fine abbiamo preso la decisione migliore».

Nelle qualificazioni della mattina, Ganna si era avvicinato al suo limite personale (che è anche record del mondo) e aveva fatto registrare il miglior tempo con 4’01“344 nel duello contro Bigham, stesso avversario affrontato nella finale per l’oro. Tra l’altro un suo caro amico e compagno alla Ineos, che lo ha molto aiutato anche nel conquistare il record dell’ora. Per il 27enne di Verbania si tratta dell’ottavo podio consecutivo ottenuto in questa categoria nelle rassegne iridate. Il classe 1996 ha ottenuto sei medaglie d’oro (2016, 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023), un argento (2017) e un bronzo (2021).

Una prestazione sensazionale per l’azzurro, che ha lasciato tutta Italia con il fiato sospeso per l’intera gara. Ad ogni intermedio il cronometro ha sempre dato ragione a Bigham, ma sul traguardo il tempo migliore è stato quello di «Top Ganna». Terzo podio consecutivo anche per Jonathan Milan, dopo i due argenti conquistati nel 2021 e nel 2022.

Il 22enne di Tolmezzo ha dominato la sfida con il portoghese Oliveira sin dall’inizio, chiudendo con 4’05“868 rifilando 2’601 al suo avversario. Buone anche le prestazioni di Manlio Moro e di Niccolò Galli, che hanno migliorato i rispettivi record personali con 4’10“460 e 4’14“830.

Sempre in pista, ma nel femminile, Rachele Barbieri si è piazzata al quarto posto nella gara ad eliminazione. A vincere è stata la belga Lotte Kopecky davanti alla francese Fortin e alla statunitense Valente.