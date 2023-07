Brescia, furto da 250 mila euro nella villa dell'ex pilota di F1 Fittipaldi

Colpo grosso di alcuni ladri nella villa dell’ex stella della Formula 1 Emerson Fittipaldi (nella foto) nel Bresciano. I malviventi hanno portato via orologi di lusso e gioielli d’oro, per un valore complessivo di circa 250 mila euro, dalla casa di Soiano del Lago del brasiliano, campione del mondo di Formula 1 nel 1972 e 1974.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia Salò. Non sono stati identificati ancora i responsabili. Emerson Fittipaldi vive da anni sul lago di Garda, assieme alla sua famiglia: al momento del furto nessuno si trovava in casa. Fittipaldi non è l’unica leggenda della Formula 1 a vivere nel Bresciano: a Desenzano, infatti, vive René Arnoux.