Paura per Wanda Nara: ricoverata in Argentina, potrebbe avere la leucemia

Momenti delicati per Wanda Nara e la famiglia. La moglie e procuratrice dell’attaccante ex Inter, Mauro Icardi, è stata ricoverata in Argentina, in un ospedale di Buenos Aires, a seguito di un malore. La showgirl e agente, secondo quanto riportano i media sudamericani, ha svolto una serie di accertamenti e i risultati emersi hanno evidenziato dei valori alterati. In particolare la Nara avrebbe i globuli bianchi alti e la milza dilata. Potrebbe avere la leucemia.

In attesa degli esiti di altri test medici effettuati la moglie di Icardi è stata dimessa ed è tornata a casa. Ha annullato il viaggio verso Milano, che era previsto per questi giorni.