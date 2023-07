Tennis, sfuma il sogno di Sinner: Djokovic vince in 3 set e vola alla finale di Wimbledon

Niente da fare per Jannik Sinner nelle semifinali di Wimbledon, terzo torneo dello Slam alle battute conclusive sull’erba londinese. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 8, si è arreso al serbo Novak Djokovic, seconda forza del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 7-6 (4), maturato dopo due ore e 46 minuti di gioco. Nella seconda semifinale se la vedranno lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking mondiale e del seeding, e il russo Daniil Medvedev, terza testa di serie del torneo.

«Le semifinali di uno Slam - dice Djokovic al termine del match - sono partite combattute. Il punteggio non racconta la realtà di quello che è successo sul campo. Il terzo set avrebbe potuto vincerlo lui. Ha sbagliato qualcosina e mi ha concesso di arrivare al tie-break. Sinner ha dimostrato di essere uno dei leader della nuova generazione».

Poi aggiunge: «Cerco di non guardare all’età come una cosa che distingue. Trentasei anni sono i nuovi ventisei! - scherza il serbo -. Sento ancora l’ispirazione per giocare lo sport che amo e mi ha dato tanto. Io provo gratitudine e voglio ricambiare il favore a questo sport giocando più che posso», aggiunge.