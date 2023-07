Gp Silverstone, pole di Verstappen ma in scia ci sono le McLaren

Anche a Silverstone la pole position è di Max Verstappen. Il campione del mondo in carica conquista la 27ª pole in carriera (la quinta consecutiva) e aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera da record e domani andrà a caccia dell’ennesimo successo per continuare ad allungare in testa al campionato. Ma la vera sorpresa di questo sabato di qualifiche è targata McLaren con Lando Norris che partirà dalla prima fila proprio al fianco della Red Bull dell’olandese, e con l’australiano Oscar Piastri che aprirà la seconda fila con il terzo tempo, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Quinto tempo, invece, per la Ferrari di Carlos Sainz. Sesta e settima piazza per le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, mentre completano la top10 Alex Albon con la Williams, Fernando Alonso con l’Aston Martin e Pierre Gasly con l’Alpine. Disastro Sergio Perez, eliminato con la sua Red Bull in Q1 e che partirà 16°. Anche il canadese Lance Stroll (Aston Martin) e il francese Esteban Ocon (Alpine) hanno saltato le qualifiche e partiranno rispettivamente 12/o e 13/o, dietro al tedesco Nico Hülkenberg (Haas).

«È stata una qualifica pazza, frenetica, la pista era scivolosa in alcuni punti - ha commentato Verstappen - In Q3 siamo riusciti a chiudere bene i giri, sono molto sorpreso di vedere le McLaren vicino a me. In Q1 e in Q2 ci sono state diverse chiazze umide sulla pista, eravamo molto al limite, ma sapendo di avere una buona macchina a disposizione ho cercato di non rischiare troppo. In Q3 invece ho dato tutto e sono contento di aver conquistato la pole position».

Si rammarica per la pole solo sfiorata Lando Norris, molto acclamato dal pubblico di casa: «Ci sono andato vicino. E’ un risultato straordinario per tutto il team. Max rovina sempre tutto a tutti noi - dice scherzando - Un sabato così è veramente incredibile».

Al termine delle qualifiche, iniziate su pista bagnata ma andata via via asciugandosi, Verstappen nel finale strappa la prima posizione in extremis al sorprendente Norris, che aveva fatto alzare decine di migliaia di tifosi britannici pochi secondi prima stabilendo il miglior tempo. L’olandese, che in questa stagione punterà al sesto successo consecutivo e all’ottavo su dieci gare, avrà l’opportunità sul mitico circuito di Silverstone di allungare ulteriormente il distacco in testa al mondiale.

Quanto alla Ferrari, Leclerc è chiaro, «l’obiettivo in gara è il secondo posto». Il monegasco, dopo aver dominato le terze libere ha faticato un pò nelle qualifiche. «Nell’ultimo settore l’approccio che ho avuto prima non ha pagato - le sue parole ai microfoni di Sky - In queste condizioni è difficile, ho fatto fatica anche nella curva 6 e 7. Ho lavorato tanto, abbiamo fatto passi in avanti in Q1 e Q2, mentre in Q3 a volte va bene a volte no, oggi non è andata bene. La McLaren va veramente forte, siamo rimasti sorpresi ma vediamo il loro passo gara. L’obiettivo è andare a prendere il 2° posto, la Mercedes è forte nel long run mentre McLaren non lo sappiamo. In Fp1 ho avuto un buon feeling, in Fp2 sembravamo fare più fatica. Per quanto ci riguarda non ho molte risposte».