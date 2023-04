Impresa di Musetti a Montecarlo, batte Djokovic e ora sfiderà Sinner

Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimonta, negli ottavi di finale il n.1 della classifica Atp Novak Djokovic con il punteggio di 4-6, 7-5 6-4. Nei quarti di finale ora Musetti affronterà Jannik Sinner.

Sinner piega Hurkacz in tre set

Jannik Sinner ha invece superato il polacco Hubert Hurkacz al termine di una partita durissima (3-6, 7-6,-6-1) conquistando i quarti. L’altoatesino ha disputato una partita dai due volti: per quasi un’ora è stato irriconoscibile, pesante sulle gambe e per nulla reattivo. Jannik è risorto nel tie break del secondo set e dopo aver fallito un set point comodissimo sul finire del set. Sul match point a favore del polacco Jannik è miracolosamente risorto giocando un punto di straordinaria efficacia e bellezza che lo ha portato poi a conquistare il set (8/6 il risultato del tie break) sostanzialmente nella prima occasione in cui è riuscito a rispondere al servizio di Hurkacz. Una vittoria importantissima per il morale dell’azzurro, sempre più conscio di avere i mezzi per uscire da ogni situazione di difficoltà.

