Scicli-Palermo in bici in meno di 12 ore: l'impresa di tre ciclisti siciliani

Percorrere in bicicletta 262 chilometri da Scicli a Palermo in meno di 12 ore. È l'impresa di tre ciclisti siciliani che sono partiti da Scicli, in provincia di Ragusa, alle 5 di ieri e hanno raggiunto Palermo alle 16,30. Rispetto all'orario prefissato, le 12, i tre atleti sono arrivati con mezz'ora di anticipo.

Il trio sciclitano, composto da Pino La Guardia, Carmelo Carnemolla e Pino Pluchino, ha percorso in bici i 262 km ad una velocità media di 27 km/h.

Gli atleti, dopo 11 ore e mezza di pedalata, sono giunti a Palermo e qui hanno osservato un giorno di riposo. Domani mattina i tre ciclisti ripartiranno per Scicli facendo lo stesso percorso a ritroso. Obiettivo battere il loro personale record.

