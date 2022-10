Mondiale, l'Italia travolge la Cina e vola ai quarti da prima del girone

Con un’ottima prestazione, la migliore in questo Mondiale, l’Italia ha dominato la partita contro la Cina garantendosi l’aritmetico primo posto nella pool E, girone di qualificazione ai quarti di finale, del Campionato mondiale di pallavolo femminile. Oggi pomeriggio a Rottendam in Olanda le azzurre hanno sconfitto la Cina per 3 a 0 (set: 26-24, 25-16, 25-20). Quella contro le cinesi per le campionesse d’Europa è stata la 9 vittoria in questa rassegna iridata. Le ragazze di Davide Mazzanti torneranno in campo martedì 11 ottobre ad Apeldoorn per affrontare la quarta classificata che uscirà dalle sfide di oggi e domani e sarà una tra Brasile, Giappone, Cina e Belgio.

Incontenibile Paola Egonu

Trascinate da un’incontenibile Paola Egonu, brava a mettere a referto ben 25 punti, le azzurre contro le asiatiche hanno sofferto solo nel primo set terminandolo sul 26 a 24. L’Italia stava viaggiando spedita verso la vittoria del primo parziale ma sul 24 a 21 le cinesi sono riuscite ad annullare le tre palle set italiane. Al rientro in campo le ragazze di Mazzanti hanno subito fatto la voce grossa con Egonu e Caterina Bosetti (8 punti al termine del match) mettendo in difficoltà la ricezione delle cinesi. Molto bene il muro azzurro, in particolare con Anna Danesi. Nel terzo set la Cina ha opposto più resistenza ma l’equilibrio è stato rotto dalle italiane quando si sono viste le avversarie avvicinarsi sull’11 a 10. Andata in vantaggio, l’Italia ha gestito il vantaggio fino al 25 a 20. Quella odierna è stata l’ottava vittoria delle azzurre in nove incontri, cinque nella prima fase e tre nella seconda. Ora due giorni di riposo poi il quarto di finale che si disputerà ad Apeldoorn sempre in Olanda. L’avversaria non è ancora nota - verrà definita solo domani - e sarà sicuramente una tra Brasile, Cina, Belgio e Giappone. L’eventuale semifinale delle italiane sarà il giorno 13 sempre ad Apeldoorn, località dove sabato si svolgeranno le due finali, per il terzo posto (ore 16) e il titolo mondiale (20).

