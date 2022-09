MotoGp, presentato il nuovo format con le sprint race

Il Mondiale 2022 deve ancora emettere i propri verdetti, ma con un occhio si è già proiettati alla prossima settimana. Oggi, durante il weekend del Gran Premio di Aragon, è stato presentato il format del 2023 del motomondiale.

A prendere parola è stato Carlos Ezpeleta, membro della Ddirezione gara, il quale ha spiegato i vari punti in una conferenza stampa. La grande novità sono le sprint race, che si terranno ogni weekend di gara alle ore 15:00 di sabato: a punti andranno i primi nove piloti ma non sarà determinata la griglia di partenza, stabilita invece dalle qualifiche. In MotoGP le prime libere avranno una durata di 45 minuti, le seconde di un’ora. Rimane il warm-up mattutino alle 9:40, ma solo per la classe regina e con un tempo dimezzato, di 10 minuti. Le sessioni di Moto3 sono ridotte a 35 minuti ciascuna, mentre la Moto2 mantiene i 40 minuti.

