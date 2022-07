Berrettini cede in finale a Ruud: il norvegese vince il torneo di Gstaad

Matteo Berrettini si è dovuto arrendere a Casper Ruud in finale allo «Swiss Open Gstaad», torneo Atp 250 da 534.555.

Il numero 15 del mondo era partito bene imponendosi nel primo set per 6-4. Il secondo set, tiratissimo, si è chiuso al tie-break con il tennista norvegese (numero 5 del mondo) che si è imposto per 7-4. Nel terzo set Berrettini, che rientrava dopo aver contratto il Covid a Wimbledon, è calato fisicamente e Ruud gli ha strappato il servizio chiudendo 6-2. Alla fine il parziale è stato 4-6, 7-6, 6-2 per il norvegese che si è laureato campione del torneo.

© Riproduzione riservata