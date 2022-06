Tennis, Berrettini è tornato: piega Otte e va in finale a Stoccarda

Matteo Berrettini è tornato ed è già in forma. Il tennista romano, fermo tre mesi per un’operazione al polso, è rientrato nel torneo Atp di Stoccarda e oggi approda in finale.

Battuto il tedesco Oscar Otte (numero 393 del mondo) per 7-6 7-6 aspetta il vincente dell’altra semifinale tra due ex grandi campioni, la leggenda Andy Murray - che ieri ha battuto il n.5 del mondo Stefanos Tsitsipas - e cavallo pazzo Nick Kyrgios. Sull’erba di Stoccarda Berrettini sembra già a suo agio ed è un buon segnale in vista del torneo di Wimbledon (che quest’anno non darà punti Atp ma resta il più prestigioso del mondo) dove lo scorso anno giunse in finale, battuto da Novak Djokovic.

La notizia ha fatto piacere anche al sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. che su Twitter scrive:«Berrettini in finale agli Atp Stoccarda. Complimenti Matteo, un risultato ancor più importante dopo 3 mesi di stop. Facciamo tutti il tifo per te!».

