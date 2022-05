Salto ostacoli, i siciliani in gara per la Coppa del Presidente di Piazza di Siena

Due siracusane, una catanese e un palermitano sono i componenti della squadra siciliana di salto ostacoli che prenderà parte alla Coppa del Presidente edizione 2022 in programma a Piazza di Siena (Roma) il 28 e 29 maggio prossimi. Il Comitato regionale FISE Sicilia ha individuato il team nell’ambito dell’ultima tappa di selezione che si è svolta negli impianti dell’ADIM di Augusta (Sr).

A comporre la squadra isolana saranno, dunque, Giuseppe Genuardi (Palermo; Asd Sporting Wolf) su La Peppa, Martina Gervasi (Siracusa; Horse Paradise Asd) su Cascatina della Caccia, Rebecca Longo (Catania; Il Ciliegio Asde) su Mistero di Villanova, Sara Sangregorio (Siracusa; Centro Equestre Aretuseo) su Flounder. A loro si aggiunge come riserva anche il modicano del C.I. Caccamo Rosario Floriddia su For the best Roy Weel. Capo equipe della spedizione siciliana a Roma sarà l’istruttore federale messinese Bruno Nasisi.

La difficile selezione si è svolta quest’anno per la prima volta su ben tre tappe e non due come successo negli anni precedenti. I giovani cavalieri e amazzoni siciliane si sono confrontati negli appuntamenti andati in scena a Pozzallo nel mese di marzo, poi a Segesta nel mese di aprile e infine ad Augusta proprio durante questo fine settimana. I ragazzi sono stati individuati grazie a una speciale classifica dedicata alla selezione, mentre la riserva è stata scelta direttamente dal Comitato Regionale, tenendo comunque in considerazione l’andamento delle performance delle tappe di selezione.

La Coppa del Presidente è una gara molto sentita nel mondo degli sport equestri italiani. L'evento si svolge ogni anno a Roma in occasione dello CSIO di Piazza di Siena e vedrà nel campo ostacoli del Galoppatoio di Villa Borghese tutti i rappresentanti dei diversi Comitati regionali FISE d’Italia.

Tutti i componenti della squadra siciliana andranno in ritiro due giorni prima di partire alla volta di Roma. Lunedì 16 e martedì 17 maggio all’ADIM di Augusta, infatti, prenderanno parte allo stage con il tecnico Gianluca Palmizi, che avrà il compito di rifinire la preparazione in vista dell’importante gara di fine maggio.

