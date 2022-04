L'Ortigia batte il Telimar Palermo e fa suo il derby della Sicilia in calottina

Il Circolo Canottieri Ortigia si aggiudica il derby con il Telimar per 9-8 e ipoteca la qualificazione alle semifinali dei playoff scudetto del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa i padroni di casa si aggiudicano una partita equilibrata e tesa fino all’ultimo secondo di gioco.

Dopo essersi divisi un tempo per parte con il primo chiuso sul 2-1 per il Telimar e il secondo con il parziale di 4-3 per l’Ortigia, le due squadre sono andate avanti ribattendosi colpo sul colpo fino a pochi secondi dalla fine quando a spezzare l’equilibrio, sul punteggio di 8-8, ci ha pensato Simone Rossi a realizzare il gol vittoria per il definitivo 9-8 siglando così una doppietta.

In evidenza per i padroni di casa anche Francesco Condemi, autore di una tripletta, e Francesco Cassia, in gol due volte. Le altre reti dell’Ortigia portano le firme di Filip Klikovac e Stefan Vidovic.

Per il Telimar non sono bastate le quattro reti di Davide Occhione e le doppiette di Max Irving e Andrija Basic a evitare la sconfitta. Sabato prossimo, nell’ultimo turno del girone scudetto, il Telimar si gioca tutto in casa nella sfida decisiva contro Savona: partita difficile, ma se i palermitani vincono e l’Ortigia non perde a Trieste, le due siciliane potranno festeggiare la qualificazione a braccetto alle semifinali scudetto insieme con Pro Recco e Brescia.

