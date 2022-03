Per la prima volta gli Eagles Palermo vincono il derby con gli Elephants Catania

Al campo comunale Jam Salque di Marineo il tabellone segna 37 a 6. Contro ogni pronostico, il derby siciliano in salsa football americano, disputato nella mattinata di oggi (domenica 27 marzo), si chiude con la vittoria degli Eagles United Palermo sugli Elephants Catania. È la prima volta nella storia che la squadra rosanero, frutto della fusione dei due storici team tackle Cardinals e Sharks, vince contro il team rossoblu.

L'Olomedia Bowl, giornata di esordio del campionato, parte subito bene per i rosanero che, dopo aver fermato l'attacco catanese, a soli quindici minuti dal fischio d'inizio, passano in vantaggio, grazie a un passaggio del quarterback Zappalà sul numero 80, Erik Mazzone. L'attacco etneo non riesce a reagire, grazie anche all'ottimo lavoro dell'aggressiva difesa palermitana che, con il lavoro del trio Esposito-Todaro- Cannata, respinge abilmente le offensive catanesi. Gli Elephants alternano i due quarterback, Mammana e Aronica, senza trovare la luce. Sul versante palermitano, invece, Zappalà colpisce ancora lanciando in end zone al numero 11, Randisi, e fissando il risultato sul 20 a 0. La terza occasione ghiotta per il quarterback palermitano si presenta poco dopo il fischio del secondo tempo: Zappalà entra in end zone con una corsa personale. È touchdown. Sua anche la trasformazione. Il team palermitano vola a 27.

Nel corso del secondo tempo la squadra etnea sembra reagire e, grazie al ritorno a 30 yd del numero 20, ottiene un buon posizionamento per iniziare l'offensiva. Ma ancora una volta la difesa palermitana blocca l'attacco rossoblu, realizzando una safety e mettendo altri due punti sul tabellone. Ancora touch down rosanero con il passaggio di Zappalà sul numero 14, il giovanissimo Cipriano. Completa anche la trasformazione: palla tra i pali ed è 37 a 0.

Contro ogni pronostico la partita entra in mercy rule, da questo momento il tempo non si fermerà più. Il match si chiude 37 a 6 con un touchdown del numero 23 degli Elephants Catania, Castello a pochi minuti fischio finale.

Termina così una partita che vede dominare per quattro quarti il team palermitano Eagles United sulla storica rivale. Tra due settimane il ritorno a Catania.

