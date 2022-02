Il Telimar Palermo vince la prima partita-scudetto: affondato il Salerno

Vittoria in trasferta per il Telimar alla piscina «Simone Vitale» di Salerno nella seconda giornata della Poule Scudetto del campionato di Serie A-1. I palermitani hanno battuto la Rari Nantes per 16-6.

In evidenza Andrija Basic autore di 4 reti, mentre le altre marcature portano le firme di Max Irving e Luca Marziali, autori di tre reti a testa, Andrija Vlahovic, doppietta, e Davide Occhione, Francesco Lo Cascio e Riccadro Lo Dico che hanno realizzato una rete a testa. Riscatta subito la sconfitta della prima giornata il Telimar che ha controllato la partita agevolmente senza rischiare nulla. Mercoledì per la squadra allenata da Gu Baldineti si torna in acqua in casa, alla piscina comunale di viale del Fante, per l’anticipo della terza giornata del girone scudetto contro l’An Brescia.

© Riproduzione riservata