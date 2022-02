Torna il Giro di Sicilia, quattro tappe da Bagheria all'Etna: il percorso

Quattro tappe e 662 chilometri totali per la nuova edizione del Giro di Sicilia, la corsa ciclistica che partirà da Milazzo il prossimo 12 aprile per approdare sull'Etna il 15. Sicilia protagonista del ciclismo, dunque, nel 2022, ospitando anche le prime frazioni italiane del Giro d'Italia, dopo la partenza dall’Ungheria. Un percorso variegato adatto a tutte le gambe: velocisti, finisseur e scalatori.

Giro di Sicilia, le tappe

Si parte martedì 12 aprile con la prima tappa, la più lunga (199 chilometri), quella da Milazzo a Bagheria. Una tappa ondulata, fatta di curve e saliscendi. Si svolge quasi interamente sulla Statale 113 che percorre la costa nord della Sicilia. Unica asperità la breve salita pedalabile a Tindari dopo soli trenta chilometri e lo strappetto di Termini Imerese in cima al quale verrà aggiudicato il traguardo volante di tappa. Finale molto veloce per la volata a gruppo compatto. Gli ultimi tre chilometri della tappa lasciano la statale 113 per entrare in città a Bagheria.

Seconda tappa il giorno successivo: 152 chilometri da Palma di Montechiaro a Caltanissetta. Giovedì 14 aprile è il giorno della terza tappa che va da Realmonte a Piazza Armerina, per un totale di 171 chilometri. Per la quarta e ultima tappa, destinata agli specialisti delle scalate, i 140 chilometri che coprono il percorso fra Ragalna e i 1.490 metri di altitudine di Piano Provenzana sull'Etna.

"Con il Giro di Sicilia e il Giro d'Italia - ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - la prossima primavera sarà la stagione del grande ciclismo per la nostra Isola. Dopo la strepitosa vittoria di un siciliano, Nibali, e il successo di pubblico riscontrato l'anno scorso, siamo pronti per questa nuova edizione della competizione".

