Pechino, bronzo al fotofinish per l’Italia nella staffetta maschile 5.000 metri di short track

Medaglia di bronzo al fotofinish per l’Italia nella staffetta maschile 5000 metri di short track. Gli azzurri Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e Tommaso Dotti hanno concluso in in 6'43"431 e si sono imposti di 9 millesimi sul Comitato olimpico russo, quarto. Decisivo Sighel che ha buttato i piedi sul traguardo e ha sopravanzato Semen Elistratov.

L’oro è andato al Canada in 6'41.257, argento alla Corea del Sud in 6'41.679. Per l’Italia è la terza medaglia dallo short track.

Emozionante il finale di gara: all’ultimo cambio c'era stato il controsorpasso dei russi sugli azzurri, poi Sighel si è portato davanti e all’ultima curva lui e Elistratov si sono appaiati ma sul traguardo è stato bravissimo il 22enne trentino a mettere davanti i pattini.

© Riproduzione riservata