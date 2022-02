Giochi olimpici di Pechino, discesisti fermati dal vento

Le emozioni e lo spettacolo della cerimonia di apertura a Pechino sono già il passato, perchè i Giochi olimpici invernali entrano nel vivo oggi con le prime gare per le medaglie. Non mancano, però, le difficoltà legate al meteo, sempre in agguato per gli eventi all’aperto e a farne le spese sono stati per primi i discesisti, che a causa del forte vento non sono riusciti a effettuare la terza e ultima sessione di prove della libera olimpica maschile, in vista della gara di domani.

Solo tre atleti, l’azzurro Christof Innerhofer, l’austriaco Matthias Mayer e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, sono scesi prima dello stop sul percorso ‘Rock’ lungo 3,1 chilometri allo Yanqing National Alpine Skiing Centre. Le forti raffiche di vento hanno fatto percepire la temperatura di -19,5 gradi Celsius fino a quasi -29. Per domani, tuttavia, le previsioni meteo non sembrano destinate a migliorare, tra vento e freddo, gettando nuove incognite sulla gara.

Il vento potrebbe creare qualche problema, soprattutto ai poligoni, anche alle prove di biathlon, che proprio oggi apre il suo programma con la staffetta mista dove è impegnata anche la squadra azzurra. Sono sei i titoli in palio oggi e per l’Italia ci sono speranze di podio oltre che proprio nel biathlon, soprattutto nel pattinaggio di velocità, con Francesca Lollobrigida impegnata nei 3000 metri, e nello short track, anche lì con la staffetta mista guidata dalla pluri olimpionica Arianna Fontana. Attenzione anche alla gara di fondo femminile donne, lo skiatlon, che assegnerà la prima medaglia dei giochi.

L’inizio delle gare è anche un momento amaro per chi è arrivato in Cina ma è stato fermato dal Covid. E’ il caso dello slittinista azzurro Kevin Fischnaller, che salterà la gara del singolo le cui prime due manche erano previste proprio oggi. Saranno in pista per l’Italia il cugino Dominik Fischnaller e Leon Felderer.

© Riproduzione riservata