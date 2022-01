Valentina Vezzali positiva al Covid: dovrà disertare le Olimpiadi invernali

Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport e vincitrice di tre medaglie d’oro individuali consecutive alle Olimpiadi, è positiva al Covid e non sarà presente alla cerimonia d’apertura dei Giochi invernali di Pechino in rappresentanza dell’Italia. Lo apprende l’Ansa in ambienti governativi. Al posto di Valentina Vezzali, Palazzo Chigi ha chiesto agli organizzatori cinesi di accreditare alla cerimonia l’ambasciatore d’Italia a Pechino, Luca Ferrari.

© Riproduzione riservata