Australian Open, si ferma il cammino dell'avolese Caruso: eliminato nelle qualificazioni

Si ferma al terzo e ultimo turno del tabellone delle qualificazioni agli Australian Open di Melbourne il cammino di Salvatore Caruso. Il tennista di Avola, numero 150 nel ranking ATP e ventinovesima testa di serie, è stato sconfitto in poco meno di un’ora e mezza di partita dal giapponese Taro Daniel, numero 120 del ranking, col punteggio di 6-4 6-3. Il tennista nipponico, settima testa di serie, aveva sconfitto nei turni precedenti anche Andrea Arnaboldi e Gian Marco Moroni. Caruso, invece, si era imposto per 75 76 (5) sull’argentino Juan Pablo Ficovich, numero 236 del ranking.

Nelle altre partite del tabellone maschile nulla da fare per Thomas Fabbiano, sconfitto 75 46 63, in due ore e 19 minuti, dall’ecuadoregno Emilio Gomez, n.155 e 23esima testa di serie, per Flavio Cobolli, n.199 del ranking, stoppato 63 62 in un’ora e 29 minuti dall’argentino Tomas Martin Etcheverry, n.129 Atp e dodicesima testa di serie. Fuori anche Alessandro Giannessi, n.184, che ha ceduto 76(3) 76(6), in due ore e 18 minuti e dopo aver mancato due set-point nel decimo gioco della prima frazione, al tedesco Yannick Hanfmann, n.126 del ranking ed ottava testa di serie.

