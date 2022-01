Si ammala di Covid durante la traversata in gommone Palermo-Los Angeles, Davì: "Sto bene"

Sergio Davì, protagonista di una traversata in gommone iniziata da Palermo verso Los Angeles lo scorso 15 dicembre, ha il Covid. Ad annunciarlo lui stesso attraverso i canali social. "Sto bene, ho solo una tosse fastidiosa". Il palermitano in questo modo è stato costretto a prolungare la sua sosta nell'isola di Gran Canaria, dopo essere risultato positivo.

Grazie al lavoro organizzativo accuratamente predisposto, il comandante si è immediatamente posto in autoisolamento nella struttura alberghiera dove alloggia, allertando il servizio di assistenza medica turistica spagnola che ha fornito le linee guida da seguire.

Alcune attività, per via della posititivà di Davì, sono comunque rimandate, come quella nell'isola con Movil Motors (Suzuki Marine Spagna), Nuova Jolly e Simrad, con i quali andrà svolta un'importante operazione di controllo, assistenza tecnica e ulteriori prove prima delle due maxi traversate di quasi 900 miglia nautiche da Gran Canaria a Mindelo (Capo Verde) e di quasi 1800 miglia nautiche da Mindelo a Kourou (Guyana Francese).

