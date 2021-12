Tiger Woods prepara il suo rientro e intanto piange per il figlio Charlie

Un video postato sui profili ufficiali del Pga Tour di golf ritrae un Tiger Woods commosso di fronte alle immagini del figlio Charlie che in campo prova ad emulare in tutto e per tutto il papà-campione. Proprio al suo fianco, Tiger Woods tornerà in campo tra pochi giorni in Florida per giocare il Pnc Championship, evento in programma il 18 e il 19 dicembre ad Orlando.

Stesse movenze, identiche esultanze e uno stile di gioco davvero simile. Con queste immagini, riprese dal Pnc Championship 2020, il Pga Tour ha voluto emozionare Woods che, un anno dopo l’ultima volta - e a distanza di dieci mesi dal grave incidente d’auto a Los Angeles - è pronto a rientrare sul green.

