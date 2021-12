Valanga rosa a St. Moritz in Super G: Brignone da record, vince davanti a Curtoni

Domenica di gloria per lo sci italiano grazie alle ragazze azzurre e soprattutto a Federica Brignone. Sulle nevi svizzere di St.Moritz la valdostana ha vinto il secondo superG di coppa del mondo in programma e con 17 successi in carriera supera Deborah Compagnoni, diventando l’azzurra più vincente di sempre. Ma non basta perchè seconda è arrivata Elena Curtoni, relegando al terzo posto l’americana Mikaela Shiffrin. Per l’Italia poteva essere una domenica ancor più’ ricca di soddisfazioni se il giovane gardenese Alex Vinatzer, eccellente secondo nella prima manche dello speciale di val d’Isere, non avesse incredibilmente saltato l’ultima porta.

Ha vinto in tutte le specialità

«Una vittoria che va al di là delle statistiche, una delle mie più belle: sudata, voluta e cercata», ha detto felice Brignone, che ha vinto in tutte le specialità, da vera polivalente: sette volte in gigante, cinque in superG e cinque in combinata. «Dopo il weekend di Lake Louise ci credevo, perché ho fatto delle belle gare. Sono arrivata a St.Moritz cercando di fare un bel risultato, l’ultima volta arrivai seconda a un centesimo. Ieri ero arrabbiata per non essere riuscita a fare quello che volevo - ha detto ancor Federica -. Oggi quando hanno abbassato la partenza per il troppo vento temevo cancellassero in gara! Dopo la caduta di Lara Gut-Behrami, che sembra fortunatamente star bene, è stato a ancor più duro stare concentrata ma ho attaccato a tutta. Battere il risultato di Deborah è incredibile anche perché lei aveva a fianco Mauro Sbardellotto, il mio skiman, e penso sia una bellissima cosa che ci unisce». Dopo le delle delusioni ai Mondiali di Cortina, “sono contenta di non aver mollato e aver tenuto duro fino a oggi».

Anche Curtoni è felice

Felicissima anche Elena Curtoni, da pochi mesi sposa di un velista: «Avevo questa prestazione negli sci, nelle gambe e nel cuore. Era un pò che ci giravo intorno e son contenta di aver messo in pista la mia sciata da cima a fondo». Niente podio invece ma sesto posto per Sofia Goggia dopo un errore di linea nella parte centrale (“ho sbandato in un curva ed ho perso velocità”), ma vista l’uscita senza danni di Gut-Behrami conserva comunque da sola il pettorale rosso di leader del superG oltre a quello della discesa. Non bastasse ci sono anche l’ottavo posto di Marta Bassino ed il nono di Francesca Marsaglia. E poi ancora Nicol Delago 15/a e Karoline Pichler 19/a.

