L'Asd Palermo Femminile crolla in casa contro il Como: le lombarde vincono 6-0

Pesante sconfitta casalinga per l'Asd Palermo Femminile. Le ragazze allenate da coach Antonella Licciardi cedono 6-0 al "Pasqualino Stadium" di Carini nel match contro la capolista Como, valido per l'undicesima giornata del campionato di serie B (girone unico). La formazione lombarda sbloccava i punteggio al minuto 14 con la rete di Mariano. Il rigore trasformato da Vergani al 27' valeva il raddoppio e dieci minuti dopo arrivata il tris delle ospiti con il gol firmato da Pastrenge. Nella seconda frazione di gioco la musica in campo non cambiava nonostante le rosanero abbiano tentato di raddrizzare le sorti del match. Al 27' il poker del Como con la rete di Carravetta ed al 37' la quinta rete di Beil. A due minuti dalla fine il sesto gol che chiudeva il match con Rigaglia. In classifica le rosanero restano all'ultimo posto con 5 punti. Il Como si conferma leader con 24 punti.

Il capitano rosanero Cusmà: "Risultato troppo pesante"

"Un risultato che ci penalizza oltremodo, una giornata infelice. Non è certo mancato l'mpegno da parte nostra - ha detto a fine gara il centrocampista e capitano dell'Asd Palermo, Maria Cusmà - , alla fine ci abbiamo provato contro una formazione che ha rispettato il pronostico". Arriva la sosta. "Adesso utilizziamo lo stop del campionato per ricaricare le batterie, analizzare tutti gli errori commessi fino a questo momento e riprendere con il nuovo anno. Il prossimo impegno sarà nel 2022, a gennaio, sul campo del Ravenna".

© Riproduzione riservata