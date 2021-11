Champions League: dove vedere in tv le partite della quinta giornata di Juve, Inter, Milan e Atalanta

Torna la Champions League con le 4 squadre italiane impegnate, come di consueto, tra martedì e mercoledì. Nella quinta giornata dei gironi, le prime a giocare saranno Juventus e Atalanta. Mercoledì, invece, toccherà a Milan e Inter. Martedì, i bianconeri, fuori casa contro il Chelsea, si giocano il primo posto nel girone, mentre l'Atalanta farà visita allo Young Boys in Svizzera, cercando conferme per poter ancora centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Mercoledì, invece, scenderà in campo l’Inter per tentare di ottenere la qualificazione con un turno di anticipo, mentre il Milan è costretto a vincere per sognare ancora il passaggio del turno.

Le partite delle italiane del martedì in tv

Chelsea - Juventus ore 21: Canale 5 (in chiaro), Sky e Now Tv

Young Boys - Atalanta ore 21: Sky, NowTV, Infinity+

Le partite delle italiane del mercoledì in tv

Atletico Madrid - Milan ore 21: Amazon Prime Video

Inter - Shakhtar ore 18,45: Sky, NowTV, Infinity+

Dove vedere tutte le altre partite del martedì

Dynamo Kiev – Bayern Monaco ore 18,45: Sky, NowTV, Mediaset Infinity+

Villarreal – Manchester United ore 18,45: Sky, NowTV, Mediaset Infinity+

Barcellona – Benfica ore 21: Sky, NowTV, Mediaset Infinity+

Lille – Salisburgo ore 21: Sky, NowTV, Mediaset Infinity+

Siviglia – Wolfsburg ore 21: Sky, NowTV, Mediaset Infinity+

Malmö – Zenit ore 21: Sky, NowTV, Mediaset Infinity+

Dove vedere tutte le altre partite del mercoledì

Besiktas – Ajax ore 18,45: Sky, NowTV, Mediaset Infinity+

Brugge – Lipsia ore 21: Sky, NowTV, Mediaset Infinity+

Manchester City – PSG ore 21: Sky, NowTV, Mediaset Infinity+

Liverpool – Porto ore 21: Sky, NowTV, Mediaset Infinity+

Sporting Lisbona – Borussia Dortmund ore 21: Sky, NowTV, Mediaset Infinity+

Sheriff – Real Madrid ore 21: Sky, NowTV, Mediaset Infinity+

