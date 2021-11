Atp Finals, Berrettini non ce la fa dopo l'infortunio: Sinner in campo a Torino

Manca solo l'ufficialità, come si dice in questi casi, ma ormai sembra certo: da domani ci sarà Jannik Sinner in campo alle Atp Finals di Torino al posto dell'infortunato Matteo Berrettini. L'altoatesino infatti è la prima riserva, e sarà lui a sfidare il polacco Hubert Hurkacz.

C'è ancora attesa per risultati delle visite mediche e le valutazioni fisioterapiche a cui è stato sottoposto Berrettini, dopo il problema agli addominali che ieri sera lo ha costretto al ritiro dal suo primo match alle Nitto Atp Finals di Torino contro il tedesco Alexander Zverev, ma da quello che trapela le sensazioni non sono buone. Dopotutto, non è un problema nuovo per il romano, ma è un riacutizzarsi di un infortunio che lo aveva già costretto al forfait in Australia. Dunque, è quasi impossibile che Berrettini possa recuperare, e lui stesso ha già detto che scenderà in campo solo se al massimo o comunque con la ragionevole certezza di essere competitivo.

L’unica certezza, al momento, è che il tennista non si sta allenando come invece era previsto. Questo pomeriggio, dalle 15, erano infatti in calendario per lui due ore di allenamento con lo svizzero Jérôme Kym sui campi del Training Center del Circolo della Stampa Sporting.

© Riproduzione riservata