Campionati giovanili, il Calcio Sicilia ha due squadre a punteggio pieno

Il Calcio Sicilia si conferma leader a livello regionale nelle categorie Under 17 e Under 15 di calcio: conduce entrambe le classifiche a punteggio pieno dopo 6 giornate. È l’unico club siciliano con questo ruolino di marcia, ma per ora non sfigura certo neanche la Panormus, prima in entrambe le categorie in un altro girone ma con una vittoria in meno rispetto ai rosanero.

Gli allievi del Calcio Sicilia, allenati da Scalia, non si sono fatti sfuggire i 3 punti neanche in casa del Canicattì dove hanno vinto per 4-1 con reti di Mineo, Romano, Camiolo e Mormino, e comandano il Girone C con 5 lunghezze di vantaggio sul Licata, fermato al «Liotta» da un’altra agguerrita agrigentina, l’Athena, per 1-1. I licatesi, sotto di un gol, hanno aggiustato il risultato con Furnari. Restando in casa Calcio Sicilia, gli under 15 (Girone A) hanno centrato la sesta vittoria di fila sommergendo di reti la malcapitata Accademia Trapani (in evidenza Barone autore di 6 gol). Un successo che serve ai rosanero soprattutto per fuggire solitari vista la sconfitta (la prima dopo 5 vittorie) per la Lo Piccolo di Terrasini, battuta dall’Adelkam nel derby del Golfo di Castellammare: alcamesi avanti con Genco, pari di Zerillo e gol vittoria ancora di Genco.

Marcia a pieno ritmo, quindi, anche per la Panormus nel Girone C Giovanissimi dopo l’8-0 al Bagheria che porta le firme di Sinagra, Meli, Forti e Marotta, autori di due gol a testa. Passo in avanti in questo raggruppamento per il Cus Palermo, che fa suo il match del giorno con l’Athena Agrigento: per i cussini del tecnico Demma decide Terzo con un pallonetto dal limite dell’area. Nel Girone B, sempre Under 15, il Buon Pastore conferma il primo posto a quota 16 battendo, al Bonocore, 2-1 il Monreale (doppietta di La Mantia). Ne approfitta il Terzo Tempo che passa in casa del Conca D’Oro (2-1 con i gol di Cavallaro e capitan Mattaliano) e scavalca al secondo posto proprio il Monreale. Tre punti importanti anche per la Tieffe che centra la seconda vittoria di fila (con una rete di Silvestri) in casa con l’Academy Ribolla. Quest’ultima si consola con gli under 17 di Zammitti che hanno espugnato il SS Salvatore vincendo 4-1 sul Partinicaudace e restano terzi in classifica.

Risultati e classifiche

UNDER 17

Girone A: Partinicaudace-Ac. Ribolla 1-4, Panormus-Iccarense 2-1, Buon Pastore-Aurora Mazara 3-1, Carini-Costa Gaia Adelkam 2-2, Acc. Trapani-Cus Palermo 2-1, Trapani Fc-Castelvetrano 5-0

Classifica: Panormus 16, Trapani Fc 15, Ac. Ribolla 13, Cus Palermo 12, Acc. Trapani 10, Costa Gaia Adelkam 10, Iccarense 10, Carini 6, Buon Pastore 6, Aurora Mazara 6, Castelvetrano 0, Partinicaudace 0

Girone B: Sp. Pallavicino-Palermo 1-3, Vis Borgo Nuovo-Cantera Ciakulli 3-1, Cei-Ciccio Galeoto 4-1, Il Calcetto-Tieffe 1-1, Stella D'oriente-Terzo Tempo 0-2

Classifica: Cei 14, Palermo 13, Monreale 11, Vis Borgo Nuovo 11, Terzo Tempo 11, Vis Palermo 8, Tieffe 8, Stella D'oriente 7, Ciccio Galeoto 6, Il Calcetto 4, Cantera Ciakulli 3, Sp. Pallavicino 0

Girone C: Favara Ac.-Masterpro 2-0, Santa Sofia-Bagheria 3-0, Villabate-Sp. Termini 4-2, Canicatti-Calcio Sicilia 1-4, Ribera-Fort. Bagheria 0-0, Licata-Athena 1-1

Classifica: Calcio Sicilia 18, Licata 13, Villabate 13, Athena 12, Santa Sofia 10, Fort. Bagheria 7, Sp. Termini 7, Canicatti 6, Ribera 5, Favara Ac. 4, Bagheria 4, Masterpro 1

Girone D: Free Time-Camaro 1-4, Gi Fra Milazzo-Tyrrenium 1-0, Jonia-Folgore Milazzo 3-1, Nuova Rinascita-Orsa Promosport 2-1, Taormina-Jonica 3-2, Giarre-Gescal 2-1, Ac. Barcellona-Messina 0-1

Classifica: Messina 18, Taormina 13, Giarre 12, Jonica 12, Nuova Rinascita 11, Camaro 10, New Eagles 9, Orsa Promosport 9, Free Time 9, Folgore Milazzo 7, Gescal 7, Jonia 6, Gi Fra Milazzo 5, Tyrrenium 3, Ac. Barcellona 2

Girone E: Acireale-Pro Catania 3-0, Katane Soccer-Mascalucia 9-0, Ac. Katane Sch.-Invictus 9-4, Belpasso-Real Catania 1-4, Teamsport-Ragazzini Red 3-2, Real Trinacria-Jr Catania 7-1, Stella Nascente-La Meridiana 0-1

Classifica: Katane Soccer 16, Ac. Katane Sch. 16, La Meridiana 15, Real Catania 15, Real Trinacria 13, Teamsport 13, Belpasso 9, Stella Nascente 8, Acireale 6, Invictus 3, Ragazzini Red 3, Pro Catania 3, Mascalucia 3, Jr Catania 0

Girone F: Rari Nantes-Game Sport Ragusa 5-0, Atl. Vittoria-Acc. Siracusa 1-1, Scicli-Modica Airone 2-4, Misterbianco-Santa Maria 2-0, Real Gela-Virtus Avola 2-4, Rg-Sport Palazzolo 4-0, Real Siracusa-Ispica Acc. 3-3

Classifica: Rg 15, Modica Airone 13, Misterbianco 13, Virtus Avola 11, Rari Nantes 11, Game Sport Ragusa 10, Acc. Siracusa 8, Atl. Vittoria 8, Ispica Acc. 7, Santa Maria 7, Real Siracusa 7, Real Gela 4, Scicli 1, Sport Palazzolo 1, Paterno 0

UNDER 15

Girone A: Aurora Mazara-Carini 2-1, Calcio Sicilia-Acc. Trapani 17-0, Ribera-Partinicaudace 10-0, Costa Gaia Adelkam-Renzo Lo Piccolo 2-1, Trapani 2000-Trapani Fc 1905 1-3, Castelvetrano-Città Di Trapani 1-1

Classifica: Calcio Sicilia 18, Renzo Lo Piccolo 15, Trapani Fc 1905 13, Costa Gaia Adelkam 13, Ribera 13, Aurora Mazara 11, Trapani 2000 9, Città Di Trapani 4, Carini 4, Acc. Trapani 3, Castelvetrano 1, Partinicaudace 0

Girone B: Monreale-Buon Pastore 1-2, Conca D'oro Monreale-Terzo Tempo 1-2, Vis Palermo-Ciccio Galeoto 1-4, Sp. Pallavicino-Ac. S. Alfonso 2-2, Tieffe-Ac. Ribolla 1-0, Stella D'oriente-Cantera Ciakulli 2-3

Classifica: Buon Pastore 16, Terzo Tempo 15, Monreale 13, Ac. S. Alfonso 13, Tieffe 12, Ciccio Galeoto 10, Cantera Ciakulli 7, Ac. Ribolla 6, Sp. Pallavicino 5, Vis Palermo 3, Conca D'oro Monreale 3, Stella D'oriente 0

Girone C: Cei-Ciakulli 2-2, Panormus-Bagheria 8-0, Il Calcetto-Palermo 0-2, Cus Palermo-Athena 1-0, Sp. Termini-Aspra 4-0, Fort. Bagheria-Favara Ac. 2-2

Classifica: Panormus 18, Palermo 13, Cus Palermo 13, Ciakulli 13, Athena 12, Favara Ac. 11, Villabate 10, Fort. Bagheria 8, Cei 8, Il Calcetto 6, Sp. Termini 6, Bagheria 3, Aspra 0

Girone D: Folgore Milazzo-Gi Fra Milazzo 2-2, Gescal-Nuova Rinascita 5-2, Jonica-Ac. Barcellona 2-1, Tyrrenium-Taormina rinviata, Camaro-Giarre 4-0, New Eagles-Jonia 0-3, Orsa Promosport-Free Time 3-1

Classifica: Camaro 19, Jonia 15, Jonica 13, New Eagles 13, Giarre 12, Gescal 11, Orsa Promosport 10, Taormina 8, Ac. Barcellona 8, Tyrrenium 7, Free Time 6, Gi Fra Milazzo 4, Folgore Milazzo 3, Nuova Rinascita 0

Girone E: La Meridiana-Misterbianco 6-0, Paterno-Masterpro 2-1, Sport Nissa-Belpasso 3-0, Stella Nascente-Real Trinacria 1-5, Teamsport-Ragazzini Red 2-2, Santa Sofia-Ac. Katane Sch. 2-0

Classifica: Sport Nissa 15, Ac. Katane Sch. 15, Santa Sofia 12, La Meridiana 12, Real Trinacria 12, Katane Soccer 10, Ragazzini Red 8, Teamsport 8, Belpasso 3, Paterno 3, Misterbianco 2, Masterpro 1, Stella Nascente 0

Girone F: Ispica Acc.-Game Sport Ragusa 0-4, Real Gela-Modica Airone 1-1, Rari Nantes-Sport Palazzolo 0-1, Acc. Siracusa-Santa Maria 8-0, Rg-Sortino 7-0, Atl. Vittoria-Virtus Avola 2-1

Classifica: Rg 18, Acc. Siracusa 15, Game Sport Ragusa 13, Rari Nantes 12, Real Gela 10, Ispica Acc. 9, Sport Palazzolo 9, Atl. Vittoria 4, Santa Maria 4, Sortino 3, Virtus Avola 3, Modica Airone 2

