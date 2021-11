Tony Cairoli al passo d'addio: a Mantova l'ultima gara della leggenda del motocross

Nove i titoli iridati tra MX2 e top class che lo rendono uno dei più grandi piloti di motocross della storia, una carriera leggendaria su cui oggi si scrive la parola fine: il pilota siciliano Tony Cairoli termina il suo percorso straordinario con le due gare del Gran Premio di Mantova che chiudono il Mondiale MXGP 2021.

Sul tracciato lombardo va in scena l'ultimo atto della carriera del pilota originario di Patti, che ha da poco annunciato il ritiro delle corse. L'orario di partenza di Gara-1 è fissato alle 12.15, mentre alle 15.10 via alla Gara-2. L'ultima occasione di vedere all'opera il campione siciliano a bordo della sua KTM, in un appuntamento che deciderà anche a chi assegnare il titolo iridato della classe regina del Mondiale Motocross 2021.

Un finale da brividi con il pilota della Kawasaki Romain Febvre in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sull'alfiere della KTM Jeffrey Herlings e 15 lunghezze sul campione in carica Tim Gasjer della Honda. Proprio a causa dell'aiuto al compagno di squadra Herlings, a cui Cairoli ha ceduto la sua posizione durante il Gp di Pietramurata, il messinese è stato vittima nelle scorse settimane di vergognose minacce di morte sui social.

"In alcune situazioni è importante rispettare gli ordini di squadra e aiutare il tuo compagno - ha tuonato Cairoli dopo il brutto episodio -. Qualsiasi team si sarebbe comportato allo stesso modo se avesse avuto un pilota in lotta per il titolo. Alle poche persone che mi hanno mandato minacce di morte vorrei dire di smettere, ora basta! Non me lo merito. Mi comporto sempre come un vero gentiluomo dentro e fuori la pista". Un gentiluomo che oggi è pronto a salutare dopo aver scritto pagine straordinarie nella storia del motocross.

© Riproduzione riservata