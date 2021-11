Volley: sconfitte interne per Catania e Modica, le due squadre rimangono in fondo alla classifica

Due sconfitte senza appello per le uniche due squadre siciliane impegnate in questo week end nel campionato femminile di volley di serie A2. Nel girone B, la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania viene sconfitta in casa dalla Ranieri International Soverato 0-3 (20-25, 23-25, 18-25). Le catanesi rimangono con soli 3 punti in classifica. "Ha funzionato tutto poco - dichiara il tecnico etneo Mauro Chiappafreddo -. Maciniamo gioco e dopo di che non concretizziamo, è l’aspetto su cui sicuramente occorre maggiormente lavorare. Prossima settimana ci aspettano due impegni consecutivi importanti e occorre contare su una maggiore aggressività". Il calendario presenta adesso una impegnativa doppia trasferta per Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania. Le catanesi scenderanno infatti in campo al PalaCollodi di Montecchio Maggiore per il turno infrasettimanale di mercoledì 3 novembre alle 20:30, prima di spostarsi a Martignacco il prossimo 7 novembre.

Stesso punteggio per la matricola Egea Pvt Modica che viene battuta dal Cda Talmassons 0-3 (18-25, 10-25, 22-25) e rimane ancora a secco di punti in questa stagione. Le ragazze siciliane, domenica prossima saranno di scena a Soverato contro la Ranieri International.

Nel girone A, turno di riposo per la Sigel Marsala, mentre la Seap Cardillo Aragona aveva chiesto il rinvio del match contro la Futura Volley Giovani Busto Arsizio a causa del maltempo degli ultimi giorni che ha messo in ginocchio gran parte della Sicilia. La Sigel Marsala giocherà, per la quinta giornata del campionato, mercoledì 3 novembre tra le mura amiche con avversarie le Leonesse della Millenium Brescia, capolista con 11 punti. La Seap Cardillo Aragona giocherà, sempre mercoledì prossimo, alle 20,30, al PalaMoncada di Porto Empedocle contro l'Olimpia Teodora Volley di Ravenna.

© Riproduzione riservata