Basket: vince la Pallacanestro Trapani, ancora una sconfitta per l'Orlandina

Basket siciliano stravolto dal maltempo. In serie A1 femminile, nella quinta giornata, la Virtus Eirene Ragusa non parte per Sassari e la partita che si sarebbe dovuta svolgere sabato viene rinviata. Stessa sorte in A2 per l'Alma Patti che avrebbe dovuto giocare sempre, sabato, in Sardegna contro San Salvatore Basket Selargius ma il presidente Attilio Scarcella ha chiesto il rinvio della gara. La Lega Basket Femminile e le società ospitanti hanno accettato le richieste dei due presidenti siciliani.

In campo, invece, oggi in campo maschile, l'Orlandina che viene sconfitta al PalaFantozzi dopo 40 minuti combattuti. Torino riesce a prendere un buon vantaggio nell'ultimo quarto, vincendo 60-72. per i biancoazzurri, da segnalare i 15 punti di Mack, i 14 di King. Prossima sfida domenica 7 novembre sul campo di Treviglio.

La Pallacanestro Trapani, senza il coach Daniele Parente rimasto a casa a causa di un forte attacco febbrile dovuto ad una bronchite e Simone Tomasini che ha subìto un trauma contusivo a livello dorsale, batte fuori in trasferta l'Agribertocchi Orzinuovi 70-72. Finale al cardiopalma che premia i siciliani. Miglior realizzatore Wiggs con 28 punti e Childs con 18.

