Sinner ai quarti a Vienna, Atp Finals più vicine: contro Ruud sfida che sa di spareggio

Jannik Sinner sempre più vicino a strappare il biglietto per Torino. Il 20enne azzurro "vede" il traguardo delle Atp Finals grazie alla sesta vittoria consecutiva: sul veloce indoor di Vienna l'altoatesino regola per 6-4 6-2 la wild card di casa Dennis Novak e si qualifica per i quarti di finale del torneo austriaco.

Un successo netto maturato in un'ora e un quarto di gioco che consegna a Sinner altri punti fondamentali per qualificarsi al Master di fine anno in quello che sarebbe un'edizione storica per l'Italia: mai prima d'ora due tennisti azzurri si sono qualificati contemporaneamente per il prestigioso evento di fine anno, Berrettini è già certo del posto (per lui seconda partecipazione dopo quella del 2019) e Jannik ora vede il traguardo davvero a portata di mano.

La vittoria di oggi infatti gli consente di rosicchiare altri 45 punti a Hubert Hurkacz, che al momento occupa l'ultimo posto utile per la qualificazione. Sono soltanto 30 i punti che separano il polacco e Sinner, con quest'ultimo che potrebbe operare il sorpasso già domani in caso di vittoria nei quarti su Casper Ruud. Il norvegese si è imposto in tre set su Lorenzo Sonego e anche per lui (settimo nella Race che decide la graduatoria per Torino) si tratta di un successo di fondamentale importanza.

Quello di domani tra Ruud e Sinner sarà una sorta di spareggio: con la vittoria il norvegese andrebbe quasi a blindare la qualificazione, se invece a passare il turno fosse l'italiano allora la classifica si accorcerebbe ulteriormente. Chi invece ha perso terreno è il britannico Cameron Norrie, immediato inseguitore di Sinner, battuto dal canadese Auger-Aliassime. La corsa resta comunque aperta e tutto si deciderà in ogni caso la prossima settimana nel torneo di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 dell'anno con tanti punti in palio.

© Riproduzione riservata