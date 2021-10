Tennis, Sinner avanza a Vienna: punti pesanti nella corsa alle Atp Finals di Torino

Inizia bene il percorso di Jannik Sinner nell'Atp di Vienna, torneo di categoria 500 che anticipa l'ultimo grande appuntamento della stagione del tennis maschile, il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il 20enne altoatesino regola in due set lo statunitense Reilly Opelka con il punteggio di 6-4 6-2 e fa un altro passo importante nella corsa alle Atp Finals di Torino.

Sinner, reduce dal successo nel torneo di Anversa in cui ha conquistato il suo quarto titolo stagionale, è impegnato in un serratissimo testa a testa con Hubert Hurkacz e Cameron Norrie per un posto nel Master di fine anno, il torneo a cui hanno accesso i migliori 8 giocatori della stagione e che per la prima volta andrà in scena in Italia, al Pala Alpitour del capoluogo piemontese.

Con 6 giocatori già certi della qualificazione (Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev e l'azzurro Matteo Berrettini) restano in ballo ancora due posti: la settima posizione è occupata dal norvegese Casper Ruud, anche lui in tabellone a Vienna, mentre per l'ultima piazza è bagarre con Hurkacz al momento ottavo e Sinner e Norrie (entrambi ancora in gioco nel torneo austriaco) ad inseguire a soli 75 e 80 punti di distanza.

L'azzurro avrà l'opportunità di accorciare ulteriormente le distanze già domani, quando affronterà negli ottavi il tennista di casa Dennis Novak. Un match che vedrà Sinner favorito per un posto nei quarti in cui affronterebbe poi il vincente della sfida tra Ruud e Lorenzo Sonego, sperando che quest'ultimo possa sgambettare il norvegese.

