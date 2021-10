Tennis, il Ct Palermo sa solo vincere: quarto successo e ipoteca i playoff. Sorride il Tc Siracusa, ko per il Tc2

Il Ct Palermo colleziona la quarta vittoria consecutiva nel campionato maschile di serie A2 e ipoteca i playoff. I ragazzi di Davide Cocco battono in Veneto il Bassano del Grappa 1-5. Il primo punto lo portano a casa i veneti con Tommaso Gabrieli che batte Pietro Marino (Ct Palermo) in un'ora e 48 minuti 6-3, 3-6, 6-1. Ci pensa Omar Giacalone (Ct Palermo) a portare in parità gli incontri con la vittoria 6-0, 6-0 su Francesco Salviato in soli 49 minuti. La squadra di viale del Fante si impone, poi, in tutti gli altri match: Carlos Gomez Herrera (Ct Palermo) batte Giovanni Dal Zotto 6-3, 6-1 in 51 minuti; Gabriele Piraino (Ct Palermo) sconfigge Matteo Dal Zotto 6-2, 6-3. Per lo spagnolo Gomez Herrera, numero 416 al mondo, al terzo anno con il Ct Palermo, si è trattato dell'esordio stagionale. Dal doppio arrivano gli altri due punti: Carlos Gomez Herrera e Omar Giacalone hanno la meglio su Francesco Salviato e Tommaso Gabrieli 3-6, 6-4, 10-4; Gabriele Piraino e Pietro Marino battono 6-2, 6-0 Matteo Dal Zotto e Luigi Zitarosa in soli 39 minuti. Domenica prossima gara interna contro i forti toscani del Match Ball Firenze.

Ancora una sconfitta, invece, per il Tc2 Palermo che perde in casa contro il Casale 1-5. Davide Castorino (Tc2) si arrende a Marco Bella 2-6, 0-6; sconfitta anche per Edgardo Zanetti (Tc2) contro Alessio De Michelis 4-6, 0-6 e per Antonio Campo (Tc2) contro Corentin Denolly 6-7 (4/7), 3-6. Ignazio Speciale (Tc2) viene battuto da Gregorio Biondolillo 1-6, 0-6. L'unico punto per i palermitani arriva dal doppio formato da Antonio Campo e Davide Castorino che battono Luca Barbonaglia e Lorenzo Reale 6-2, 6-3. Anche l'ultimo doppio è stato vinto dal Casale: Luigi Nasta e Corentin Denolly battono Giorgio Pistoia e Ignazio Speciale (Tc2) 6-2, 6-2.

Seconda vittoria consecutiva per il Tc Siracusa che fuori casa sconfigge nettamente il Bari 0-6. Il 44enne Alessio Di Mauro batte Alessandro Carino 6-2, 6-0 in un'ora; Matteo Bongiovanni ha sconfitto Alessandro Gallo 6-3, 6-1; Javier Barranco Cosano ha avuto la meglio su Marco Micunco 6-4, 6-0. Il quarto punto arriva da Sebastiano Cocola su Danilo Cassano 4-6, 6-0, 6-2. Gli ultimi due successi arrivano dai doppi: Alessio Di Mauro e Matteo Bongiovanni battono Alessandro Gallo e Gianluca Ressa 6-2, 6-4 e Javier Barranco Cosano e Gabriele Lumera hanno la meglio in un'ora su Marco Micunco e Alessandro Carino 6-0, 7-5.

