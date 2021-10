Basket, titolo europeo per la Nazionale femminile sordi: ancora un successo per lo sport italiano

Ennesimo titolo sportivo continentale per l'Italia nel 2021. La Nazionale femminile di basket sordi allenata da Beatrice Terenzi ha sconfitto la Russia per 63-61 nella finale del torneo che si è disputato a Pescara.

La cronaca della finale

Strappare la vittoria alla Russia è stato complicatissimo. Le ragazze dell’est, all’impatto col match, hanno fatto valere la loro maggior fisicità mettendo in soggezione l’Italia (10-3 al 5′). Un primo tempo tutto in salita, con l’attacco azzurro che non riusciva a sfondare, ma la difesa ha sempre tenuto e la risalita, pur lenta, era inesorabile (17-13 al 14′) con capitan Cascio che dà coraggio alle compagne. La Russia però piazza un altro break a fine 2° quarto e torna negli spogliatoi con una dote di 9 punti che pesa sul morale. Dagli spogliatoi rientra un’Italia decisa a non rassegnarsi davanti a un muro che sembra altissimo, ma passo dopo passo alla fine riesce a scalarlo grazie ai tiri di Strazzari, alla ritrovata vena di Sorrentino e Sautariello, ma anche all’ottima mossa di coach Sara Braida che di fronte ai colossi russi sceglie la strada dei tre piccoli per velocizzare il gioco e provare a correre (31-25 al 22′). La tripla di Viola Strazzari sigla un -2 che dà fiducia (36-34 al 26′), poi la battaglia si fa serrata, la Russia non molla ma il gioco da tre punti di Giulia Sautariello tiene a contatto l’Italia e il terzo quarto si chiude con un solo punto da recuperare (45-44). Il sorpasso, atteso per 30′, arriva ad inizio dell’ultimo periodo con Sorrentino, poi Strazzari piazza la bomba del +4 (45-49) in una bolgia infernale, con il PalaElettra elettrizzato dalla rimonta. Si lotta davvero corpo a corpo con Noemi Viana gigantesca e generosa, sempre presenta a rimbalzo offensivo. L’Italia riesce a prendere qualche punto di vantaggio (54-60 al 37′) e a difenderlo con le unghie fino all’ultimo, pur sbagliando una marea di tiri liberi.

La soddisfazione del dt Terenzi

“Un cerchio che si chiude – racconta commossa il Dt Beatrice Terenzi -, perché in casa ci siamo presentate, ai Mondiali di Palermo nel 2011, e in casa dieci anni dopo, abbiamo coronato il nostro percorso. Grazie alla Fssi per aver creduto in noi, pensiamo di averli ripagati in questi anni e soprattutto oggi che ci mettiamo al collo la medaglia d’oro”. “Abbiamo dato una strigliata veemente nello spogliatoio all’intervallo e ricordato che stavano giocando una finale – rivela coach Braida -. Eravamo convinte di doverla riprendere dal punto di vista psicologico e non dal punto di vista tecnico perché le informazioni le avevano già tutte, stava vincendo la paura e una volta tornate in campo hanno dimostrato il loro valore”.

La gioia del presidente del Comitato Italiano Paralimpico

Non è mancato il commento del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli che, tramite il proprio account Twitter, ha voluto omaggiare così le Azzurre: "Un'altra giornata indimenticabile per lo sport paralimpico italiano. La nazionale femminile di basket sordi batte la Russia 63-61 e conquista il titolo europeo. Un successo straordinario ottenuto dopo un match combattutissimo. Complimenti ragazze e complimenti alla Federazione".

© Riproduzione riservata