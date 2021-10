Basket, prima sconfitta in campionato per l'Eirene Ragusa. Tra gli uomini vince l'Orlandina

Prima sconfitta nella stagione per la Virtus Eirene Ragusa, nel campionato di serie A1 femminile. Le siciliane devono arrendersi in casa 64-71 contro il Venezia. Partita che al PalaMinardi viene decisa nella fase finale.

Vince la prima partita della stagione l'Alma Patti Basket, in serie A2 femminile. Le siciliane battono la Thunder Matelica 60-53, al termine di una partita giocata con determinazione e tanto cuore. L'Alma Patti è partita subito forti, raggiungendo anche il massimo scarto

di 20 punti già nel secondo quarto,

In campo maschile, in serie A2, la Pallacanestro Trapani torna sconfitta dal PalaCarrara di Pistoia: 80-70 il risultato al termine di una gara in equilibrio per larghi tratti dell’incontro. La frazione decisiva, per i padroni di casa, è stata la terza quando sono riusciti ad allungare per poi trovare la vittoria finale. Per Trapani Wiggs e Childs hanno totalizzato rispettivamente 22 e i 19 punti.

L'Orlandina sbanca Biella per 68-76 e ottiene la prima vittoria stagionale. Match in mano sempre ai biancoazzurri e decisivo si è rivelato capitan Matteo Laganà, che ha segnato 20 punti e 8 rimbalzi. In doppia cifra anche Mack con 17 punti.

