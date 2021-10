Volley, Marsala cerca il tris di vittorie. Aragona e Modica vogliono il riscatto

La Sigel Marsala tenta il tris di vittorie domenica nel campionato femminile di serie A2 di volley. Nella terza giornata ospita, per il girone A, l’Olimpia Teodora Ravenna, alle ore 15.

La Seap Cardillo Aragona, reduce dal ko proprio contro le marsalesi, e ancora a secco di vittorie, vuole, invece, invertire la marcia. Al PalaNicosia di Agrigento ospita, alle 16, l’Omag – Mr S.Giov in Marignano, formazione reduce dalla vittoria per 3-1 sul campo dell’Olimpia Teodora Ravenna.

Sempre domenica, per il girone B, la Pvt Modica giocherà alle 15,30 al Pala Collodi Montecchio Maggiore contro l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. "Domenica ci attende un'altra importante gara fuori casa, con un livello di gioco sicuramente alto – ha dichiarato il libero Elena Ferrantello -. Da parte nostra c'è tanta voglia e determinazione per migliorarci. La squadra c'è e sono sicura che faremo il possibile per difendere i nostri amati colori”.

Smaltita la sbornia post derby, con i primi tre punti in cascina in campionato, per la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania si profila la trasferta a Mondovì dove affronterà la LPM Bam. “Arriviamo da una bellissima vittoria in casa con il Pala Catania al nostro fianco." Siamo euforiche e non vediamo l’ora di confrontarci con un avversario ostico soprattutto al PalaManera. L’obiettivo principale è portare via senz’altro dei punti. Sarà fondamentale sbagliare poco", ha dichiarato la schiacciatrice Rizzotti Design Catania Martina Bordignon, ex dell’incontro. EP MEDIA

