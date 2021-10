Basket, Ragusa in casa per rimanere in vetta all’A1. Le sfide di tutte le squadre siciliane

La Virtus Eirene Ragusa vuole proseguire la striscia vincente e tra il pubblico amico cercherà di mantenere la vetta della classifica del campionato femminile di serie A1. Di fronte, però la temibile Reyer Venezia, per la quarta giornata di regular season. La partita che verrà giocata domenica al PalaMinardi, avrà inizio alle 19.

In serie A2, femminile, l’Alma Basket Patti torna al PalaSerranò, a caccia dei primi punti stagionali: ospita la neo promossa Thunder Basket Matelica. La partita, domenica, avrà inizio alle 18. Le siciliane giocheranno senza due rotazioni: la società ha infatti deciso di risolvere il contratto con la greca Marilena Gerostergiou e non è ancora riuscita a trovare un’atleta che sostituisca Alice Mandelli. “Sarà una partita da vincere assolutamente, sono già sfuggiti 4 punti - ha spiegato coach Mara Buzzanca -. Dobbiamo essere ottimisti e positivi, serve continuare a lavorare con fiducia per tirare fuori dalle ragazze le loro migliori qualità”.

In serie A2 maschile, l’Orlandina è in cerca della vittoria dopo la bella ma sfortunata prestazione contro Milano. I siciliani, alle 16,30, sfideranno fuori casa la Pallacanestro Biella. In cerca di riscatto anche la Pallacanestro Trapani che domenica a mezzogiorno affronterà al PalaCarrara il Pistoia Basket 2000.

In serie C gold, Green Basket Palermo fermo per il turno di riposo, giocherà contro il Barcellona Pozzo di Gotto il prossimo 28 ottobre.

© Riproduzione riservata