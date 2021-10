Basket, definiti i gironi della serie C femminile: le squadre siciliane ai nastri di partenza

Scalda i motori la Serie C femminile di Basket. Ieri è stato pubblicato presso il sito della Fip Sicilia (https://www.fip.it/sicilia/comunicato.asp) l'elenco delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato, che avrà inizio prossimamente. I gironi sono in ambito regionale: in quello B ci sono 7 squadre, nello C ne figurano 5. Tre in tutto le squadre della provincia di Palermo, di Messina e di Catania, 2 quelle di Ragusa e una di Trapani.

Il girone B è composto dall'Asd I Have A Team Ragusa che giocherà al Palaminardi, la Stella Basket Palermo Asd che calcherà il parquet del Palamangano, l'Asd San Matteo Messina che disputerà le partite presso la palestra comunale, l'As Dil. Pol. Giuseppe Rescifina Messina che giocherà al Palatracuzzi, il Team Rainbow Viagrande (Catania) la cui "casa" è il Palagalermo, l'Ssd Unime Arl Messina che attenderà le avversarie al Palanebiolo e, infine, il Katane Basket Asd Catania che giocherà al Palacatania.

Il girone C è invece composto dalla Pol. Dil. Virtus Trapani il cui campo è il IV° C.D. Guglielmo Marconi, l'Asd Pgs Sales Catania che giocherà al Palazurria, l'Asd ad Maiora Ragusa che attenderà le avversarie presso la palestra comunale "S.Parisi", il Basket Cefalù 1972 Asd (Palermo) che ospiterà le gare nella palestra del liceo D. Bianca, l'As Dil. Verga Palermo che giocherà al Palamangano.

